Besonders deutlich wird der Rückgang bei Früherkennungsuntersuchungen auf den Gebärmutterhalskrebs. In Thüringen ging der Anteil der untersuchten Frauen im ersten Halbjahr vorigen Jahres um 13,3 Prozent zurück – im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019. In Sachsen-Anhalt gab es laut Statistik einen Rückgang von 12,5 Prozent, in Sachsen von 10,4 Prozent bei den Früherkennungs-Checks. Die rückläufigen Zahlen können auch mit einer Umstellung bei der Vorsorge begründet werden. Seit Anfang 2020 erhalten Frauen ab 35 Jahren den Pap-Abstrich und einen sogenannten HPV-Test nur alle drei Jahre. Jüngsten Daten des Robert Koch-Instituts zufolge erkrankten im Jahr 2016 bundesweit 4.400 Frauen an Gebärmutterhalskrebs, etwa 1.600 verloren den Kampf gegen die Krankheit.



Bei der Früherkennung bei Brustkrebs gibt es einen ähnlichen Negativtrend. So hieß es auf MDR-Anfrage bei der Techniker Krankenkasse, sie habe allein in Sachsen-Anhalt im zweiten Quartal fast zehn Prozent weniger Frauen bei der Mammographie registriert, verglichen zu 2019. In Sachsen waren es gut drei Prozent weniger Patientinnen, in Thüringen gut 1,8 Prozent weniger Frauen.