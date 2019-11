Was Smartphones angeht, hat Jens Weichelt eine klare Meinung: Sie seien ein großes Problem für Kinder und ihre Entwicklung, sagt der Lehrer an einem Gymnasium in Limbach-Oberfrohna. Weichelt beobachtet immer schlechtere Leistungen der Schüler. Er macht eine exzessive Smartphone-Nutzung dafür verantwortlich, zum Beispiel im Deutschunterricht. "Es ist ganz schwierig für solche Schüler, gute Aufsätze zu schreiben. Aber selbst Sätze fehlerfrei von der Tafel abzuschreiben, ist kaum noch möglich, wenn Kinder so häufig Smartphones nutzen."