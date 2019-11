Was hinter der Schaufensterkrankheit steckt

Für jeden einzelnen Schritt brauchen wir Sauerstoff. Nur so kann das Muskelgewebe die eigentliche Bewegung in Gang setzen. Wenn aber beim Gehen mehr Sauerstoff verbraucht wird, als zeitgleich in den Körper hineinströmt, dann entsteht ein Mangel, der massive Schmerzen auslöst. Die durchziehen krampfartig die Waden und treten immer nach einer bestimmten Wegstrecke auf. Oft verweilen die Betroffenen dann vor Geschäften, um ihre Beschwerden zu verbergen. Deshalb spricht der Volksmund von der Schaufensterkrankheit.

Ursache: Sauerstoffmangel

Bildrechte: imago/Science Photo Library Was harmlos klingt, ist in Wirklichkeit eine schwere Durchblutungsstörung, die periphere arterielle Verschlusskrankheit (pAVK). Dabei verengen Gefäßverkalkungen die Arterien im Extremfall bis zum völligen Verschluss. Das Blut, das Arme und Beine mit Sauerstoff versorgen soll, kommt nicht mehr (ausreichend) an.



Die Situation wird durch jahrelang zunehmende Ablagerungen in den Innenwänden der Beinschlagadern hervorgerufen. Mit der Zeit verkürzt sich die schmerzfreie Gehstrecke bis auf 100 Meter oder darunter. Das wird immer später bemerkt, weil die Menschen heutzutage nur noch kurze Wege gehen.



Eine zusätzliche Gefahr: Die Ablagerungen aus Cholesterin, Kalk und Blutgerinnungsbestandteilen erzeugen eine raue Oberfläche in den Blutgefäßinnenwänden. Es kann zur Bildung von Blutgerinnseln kommen, die die Arterien verstopfen können. Die Folge: massivster Schmerz, das Bein wird weiß und kalt. Eine sofortige Not-Operation muss erfolgen, sonst ist die Amputation nicht zu vermeiden.

Die Gefäßverkalkung tritt in der Regel genauso in anderen Blutgefäßen auf, auch in den Herzkranzgefäßen. Hier sprechen Ärzte von einer Koronaren Herzkrankheit (KHK). Schreitet die voran, drohen Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche oder Herzinfarkt. Deshalb ist eine Untersuchung anderer Gefäßgebiete dringend erforderlich.

Wie erkennt man, ob die Beinarterien verkalkt sind?

Bildrechte: IMAGO Bei der Blutdruckkontrolle wird nicht nur am Arm, sondern zusätzlich auch an den Fußgelenken gemessen. Teilt man den am Bein ermittelten Wert durch den am Arm gemessenen Blutdruck, erhält man den sogenannten Knöchel-Arm-Index. Liegt dieser unter 0,9, leidet der Patient unter einer peripheren arteriellel Verschlusskrankheit.



Zur weiteren Diagnostik gehören Ultraschalluntersuchungen sowie die Röntgenaufnahme der Beinarterien mit Kontrastmittel.

Beispiel-Rechnung Die Messung am Oberarm ergibt 100 mmHg. Die am Unterschenkel 65 mmHg. Dann berechnet sich der Knöchel-Arm-Index 65:100=0,65. Der Wert entspricht einer Erkrankung in einem höherem Stadium.

Auf diese Anzeichen sollten Sie achten!

Oft überprüfen Patienten den Knöchel-Arm-Index erst, wenn Sie bereits starke Beschwerden haben. Dabei können schon im Voraus Symptome auf die Erkrankung hindeuten. Dazu gehören:

Müde und kühle Beine

Die Haut heilt schlechter, selbst kleinste Verletzungen bestehen lange

Schmerzen beim Hochlegen der Beine, weil dadurch der Blutdruck in den Beinarterien weiter sinkt

Wadenkrämpfe beim Gehen, häufig einseitig

Wer ist gefährdet?

Es gibt bestimmte Risikogruppen, die häufiger unter der Erkrankung leiden. Dazu zählen Raucher und Diabetiker, genauso wie Personen, die an Bluthochdruck oder Fettstoffwechselstörungen leiden.

Wie lässt sich die Schaufensterkrankheit behandeln?

Realtiv neu ist folgendes Verfahren: Zur Aufdehnung der Engstelle wird ein Ballonkatheter verwendet, der mit Medikamenten beschichtet ist. Die verhindern die Narbenbildung, die sonst zum Verstopfen führen könnte. Ein Stent ist dabei nicht mehr nötig. Studien belegen, dass die Therapie dauerhaften Erfolg hat und kaum Nachbehandlungen nötig sind. Sie lässt sich nicht nur in den großen Oberschenkelarterien, sondern auch im Unterschenkel einsetzen.

Bildrechte: Colourbox Medikamente wie Thrombozytenfunktionshemmer, Gerinnungshemmer (Antikoagulantien) sollen eine Verschlechterung des Krankheitsbildes verhindern. Und durchblutungsfördernde Substanzen können eingesetzt werden, um die Gehleistung und damit die Lebensqualität zu verbessern.



Wenn die Erkrankung bereits fortgeschritten ist, können die Gefäße während einer Operation ausgeschält oder die Engpässe mit einem Bypass überbrückt werden.

Was Sie selbst tun können