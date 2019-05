In einer Studie von New Yorker Chirurgen aus dem Jahr 2014 wurden die Auswirkungen der 700 bis 1400 Stunden, die der durchschnittliche Smartphone-Nutzer im Jahr auf sein Handy schaut, untersucht. Danach können dauerhafte Muskelverhärtungen und Schmerzen im Schulter-Nacken-Bereich, Kopfschmerzen sowie Verschleißerscheinungen und Bandscheibenvorfälle die Folge einer überlasteten Halswirbelsäule sein. Um einem "Smartphone-Nacken" vorzubeugen und die Halsmuskulatur zu kräftigen, empfiehlt sich regelmäßiger Sport wie zum Beispiel Schwimmen, Pilates, Walking oder Yoga. Auch kleine Übungen für den Alltag, wie den Kopf nach rechts und links beugen und das Ohr zur Schulter senken, den Kopf nach oben strecken und die Schultern nach unten ziehen, können helfen.

Tipp für den Umgang mit den modernen Kommunikationsmitteln: Anstatt den Kopf zu senken, bringen Sie das mobile Geräte näher und höher vor das Gesicht. Es ist besser, die Augen senken als den Kopf. Nehmen Sie am Schreibtisch eine rückenfreundliche Sitzposition ein. Kräftigen Sie Ihren Rücken durch Gymnastik und halten Sie sich in Bewegung – gerne auch ohne Gerät.

Annett Gießler liebt die Gartenarbeit. Doch bis vor kurzem konnte sie sich aufgrund extremer Schmerzen kaum mehr bewegen. Alles begann vor vier Jahren mit einem Ziehen in der linken Schulter und im linken Arm. Ihre linke Hand schläft ständig ein, und ein halbes Jahr später treten die Beschwerden auch auf der rechten Seite auf. Später kommen noch Schmerzen im Hüftbereich und im linken Bein dazu. Alles deutet auf eine sogenannte Kalkschulter hin. Dabei lagert sich Kalk in einer Sehne ab und das verursacht Schmerzen. Verschiedenste Therapien dagegen zeigen jedoch keine Linderung und Annett Gießler wird letztendlich eine Operation der Schulter angeraten.

Für eine Zweitmeinung wendet sie sich an Dr. Rolf Malessa, Facharzt für Neurologie am Sophien- und Hufeland-Klinikum in Weimar. Auf der sogenannten NON-Pain-Unit, einer in Deutschland seltenen Schmerzspezialstation, auf der Neurologen und Orthopäden zusammenarbeiten, wird sie eingehend untersucht. Die Spezialisten finden neben orthopädischen Befunden noch eine weitere Ursache für die mysteriösen Schulterschmerzen: "Wir haben die Diagnose einer Entzündung des Armnervengeflechtes gestellt, die sich über die Zeit dann weiterentwickelt hat", erläutert Dr. Malessa. Jetzt ist klar, warum die orthopädische Behandlung allein nicht angeschlagen hat. Stattdessen bekommt Annett Gießler eine Woche lang Cortison-Infusionen. Sie wirken sofort!

Dr. Malessa rät, bei bestimmten orthopädischen Symptomen immer auch an eine Nervenentzündung zu denken: "Ganz typisch: Die Patienten erzählen einem, dass sie nicht wissen, wie sie den Arm nachts hinlegen sollen und dass sie auf keinen Fall auf der Schulter liegen können. Und immer, wenn es Sensibilitätsstörungen gibt – also irgendwo ein Kribbeln oder ein Taubheitsgefühl mit dabei ist bei den Schulterschmerzen, ist es nie eine rein orthopädische Erkrankung." Annett Gießler ist glücklich, endlich die richtige Diagnose bekommen zu haben. Zwar ist sie noch nicht völlig schmerzfrei, aber die Gartenarbeit wird bald wieder möglich sein.

Doch die Suche nach einer Diagnose wurde zur Odyssee, weil lange Zeit keiner der zahlreichen Ärzte die wahre Ursache feststellen konnte. Sven Hamanns Leiden nahm zu, er bekam schließlich keine Luft mehr und konnte nur noch im Sitzen schlafen. Eine seltsame Schwellung am Hals beunruhigte ihn. Woher sie rührte, machte eine Magnetresonanztomographie sichtbar: Sie zeigte ein riesiges Hämangiom, einen Blutschwamm, der von der Schulter bis in den Nasen-Rachen-Bereich reichte.

Seit der missglückten Operation kämpft er um Gerechtigkeit. Die Anwältin und Medizinrechtlerin Nadja Dölscher-Schmalfuß vertritt ihn: "Im Moment kämpfen wir um eine Entschädigung in sechsstelliger Höhe, damit auch alle künftigen Folgeschäden finanziell abgedeckt sind." Gutachten der Geschädigtenseite beweisen, dass die Ärzte in Dresden die Operation wegen einer Blutung abgebrochen und den Nerv durchtrennt hatten, obwohl sie Sven Hamann versicherten, alles sei gut verlaufen. Im Jahr 2014 wurde in einer Spezialklinik in Gießen versucht, den Nerv zu reparieren – ohne Erfolg, denn dafür es war zu spät. Zumindest konnte der Blutschwamm vollständig entfernt werden. Für eine bessere Statik wurde Muskelgewebe aus dem Oberschenkel in die Schulter verpflanzt.