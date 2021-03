Tipps und Hilfsmittel So stärken Sie die Sehkraft im Alter

Wer neben der Altersweitsicht auch noch kurzsichtig ist, also Dinge in der Entfernung nicht gut erkennen kann, braucht häufig eine Gleitsichtbrille. "Es gibt eigentlich kaum jemanden, für den diese Korrektur nicht geeignet wäre. Zum Beispiel bei der Arbeit im Büro kann man im oberen Glasbereich in der Ferne scharf sehen, wer z.B. zur Tür hereinkommt oder auch wer vor dem Haus über die Straße geht, im mittleren Bereich sehr gut am Computer arbeiten und im unteren Anteil des Glases scharf lesen. Damit erübrigt sich der ständige Wechsel zwischen einer Fern- und einer Nahbrille", so Dr. Frank Rohrwacher.