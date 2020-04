Corona-Pandemie Wie sind die Kliniken in Mitteldeutschland aufgestellt?

"In den Krankenhäusern ist die Situation angespannt"

Wir wissen um den großen Bedarf an Persönlicher Schutzausrüstung, vor allem an Masken, in allen Bereichen. Wir bemühen uns sehr, diesen Mangel zu mildern. Auch in den Krankenhäusern ist die Situation angespannt. Wir möchten Ihnen versichern: Wenn wir Lieferungen erhalten, werden diese nach bestem Wissen und Gewissen verteilt. Sozialministerium Sachsen-Anhalt

Auch die Anfrage bei den zehn größten Krankenhäusern in Mitteldeutschland zeigt: Die Situation ist oft unübersichtlich, verlässliche Informationen gibt es aktuell nicht. Nach Aussage mehrere Kliniken ändere sich die Versorgungssituation mit Schutzkleidung teilweise stündlich.

Ressourcen schonen

Das Städtische Klinikum in Dresden versucht deshalb seit einigen Tagen besonders sparsam mit Einmal-Mundschutzmasken umzugehen. Um deren Verbrauch zu reduzieren, tragen Pfleger den Angaben zufolge genähte Mund-Nasen-Masken. Aus dem Klinikum heißt es dazu: "Textiler Mundschutz schützt etwa so gut wie einfache OP-Masken. Wer in der Pflege arbeitet, wird mit den selbstgenähten Masken ausgerüstet. Am Abend werden sie eingesammelt, aufbereitet und stehen am nächsten Tag wieder bereit." Allerdings schützten sie – genau wie einfach OP-Masken - nicht vor "externer Virenlast, die auf das Personal einwirkt." Auch das Uniklinikum Dresden verwendet nach eigenen Angaben zurzeit selbstgenähte Mund-Nasen-Masken für Mitarbeiter der Verwaltung.

Aufgrund der aktuellen Versorgungsengpässe hat der Krisenstab der Bundesregierung nun Vorschläge eingereicht, wie die vorhandenen medizinischen Atemschutzmasken länger halten sollen: OP-Masken und FFP- Masken könnten unter bestimmten Voraussetzungen wiederverwendet werden. Allerdings sei ein Wiederaufbereiten in den Kliniken höchstens drei Mal pro Maske möglich und soll vorerst nur in den kommenden sechs Monaten erlaubt sein. In der Zwischenzeit will das Gesundheitsministerium dafür sorgen, dass die dringend benötigten Masken in Deutschland produziert werden.

Ausbau der Intensivbetten schreitet voran

Zeitgleich bemühen sich auch die Kliniken, deutlich mehr Intensivbetten zur Verfügung zu stellen. Sachsen-Anhalt meldet 532 Betten mit Möglichkeit zur maschinellen Beatmung – zwei Drittel von ihnen könnten für die Beatmung von Covid-19-Patienten freigehalten werden. Für fast 300 weitere Betten gebe es Technik und Personal. Eine Verdopplung der Kapazitäten könne aber nur mit zusätzlichen Beatmungsgeräten erreicht werden. Die müsse allerdings der Bund beschaffen.

Das Gesundheitsministerium in Thüringen spricht von 517 Intensivtherapiebetten mit Beatmung. 270 zusätzliche Betten könnten in den Krankenhäusern innerhalb von 24 Sunden aufgestellt und betrieben werden. In Thüringer Krankenhäusern seien rund 328 Beatmungsplätze verfügbar, davon seien 240 freie Intensivtherapiebetten. Um deutlich mehr Plätze zu schaffen, habe der Freistaat ebenfalls um Hilfe vom Bund gebeten. Thüringen hat den Angaben zufolge einen Bedarf von 780 zusätzlichen Beatmungsgeräten gemeldet.

Aus dem Sozialministerium in Sachsen hieß es: "Für die Behandlung schwerer klinischer Krankheitsverläufe stehen ca. 1.422 Betten auf Intensivstationen zur Verfügung. Davon sind 1.220 mit Beatmungsgeräten ausgestattet, davon wiederum sind rund 39 Prozent frei. Die Krankenhausgesellschaft strebt einen weiteren Ausbau der Bettenkapazität an."

Kliniken planen um