Fast jede Woche läuft Prof. Martin Pfeffer mit großen, weißen Tüchern durch den Wald. "Zecken flaggen" heißt das in der Fachsprache. Die kleinen Blutsauger krallen sich an den Baumwolltüchern fest, die der Mikrobiologe der Uni Leipzig über das Gras schwenkt. Auf diese Weise sammelt er Zecken ein und untersucht sie im Labor: "Wir wollen wissen, wann sind welche Krankheitserreger wo. Ist das Virus immer in der Zecke, ist es zwischendurch in den Tieren, an denen die Zecken saugen. Diese Sachen wollen wir verstehen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, um zu verstehen, wie wir uns davor schützen können."

2020 könnte starkes Zecken-Jahr werden

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Bis zu 30 Zecken findet der Mikrobiologe Prof. Martin Pfeffer manchmal auf drei Quadratmetern. Dennoch: Ein gutes Zeckenjahr wird 2019 vermutlich nicht. "Nach dem gängigen Prognosemodell dürfte es erst im nächsten Jahr wieder besonders viele Zecken geben", prognostiziert er. Der Grund sei ein Drei-Jahres-Zyklus der Natur: Gebe es wie im vergangenen Jahr viele Bucheckern, Eicheln und andere Baumfrüchte, steige nach dem Winter die Zahl der Nagetiere an. "Mäuse könnten also in diesem Sommer den Zecken als Kinderstube dienen und dafür sorgen, dass wir im nächsten Jahr besonders viele Zecken zu erwarten haben", sagt Pfeffer.

Heimtückische Borreliose

Bildrechte: imago/Niehoff Borreliose-Erreger finden sich recht häufig in den von Prof. Martin Pfeffer untersuchten Zecken. Die Borreliose ist auch die häufigste durch Zecken übertragene Krankheit in Deutschland. Ein charakteristisches Anzeichen dafür ist die sogenannte Wanderröte, ein roter Fleck, der sich um die Einstichstelle bildet und mit der Zeit immer größer und innen blasser wird. In diesem frühen Stadium bestehen gute Heilungschancen mit Antibiotika. Allerdings kann es auch sein, dass die Wanderröte gar nicht auftritt. Dann treten bei den Patienten unspezifische Symptome auf, zum Beispiel Rücken- oder Gelenkschmerzen. Das macht es oft sehr schwer, die Erkrankung zu diagnostizieren und zu behandeln.

Mehr FSME-Risikogebiete

Problematisch ist auch das FSME-Virus, das Zecken übertragen können. Die sogenannte Frühsommer-Meningoenzephalitis beginnt mit grippeähnlichen Symptomen, Kopfschmerzen und Fieber. Nach etwa einer Woche kann es zu neurologischen Ausfällen bis hin zu einer schweren Hirnhautentzündung kommen. FSME kann tödlich verlaufen. Mittlerweile gehören 161 Landkreise in Deutschland zu den FSME-Risikogebieten. Besonders hoch ist das Risiko für eine Infektion im Süden Deutschlands, im südöstlichen Thüringen und in Sachsen. Mit dem Landkreis Sächsische Schweiz-Ostererzgebirge ist hier in diesem Jahr ein neues Risikogebiet hinzugekommen. Doch auch wenn ein Landkreis nicht als Risikogebiet eingestuft ist, heißt das nicht, dass man sich da nicht anstecken kann. "Wir haben beispielsweise im Waldgebiet bei Battaune in Nordsachsen einen kleinen FSME-Herd gefunden, durch den es auch zu schweren Infektionen beim Menschen gekommen ist", warnt Prof. Pfeffer.

FSME-Risikogebiete 2019 in Mitteldeutschland (RKI)