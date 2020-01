Chronischer Reflux, auch gastroösophageale Refluxkrankheit (kurz: GERD), gehört zu den häufigsten Magenproblemen. Etwa 12 Millionen Deutsche leiden daran. Gemeint ist damit die sogenannte Rückflusskrankheit. Die Ursache: Zu viel Magensäure fließt zurück in die Speiseröhre. Ist das dauerhaft der Fall, kann sich die Schleimhaut der Speiseröhre oder am Schließmuskel des Magens entzünden, was sich oft als schmerzhaftes Brennen im Oberbauch bemerkbar macht. Ursachen sind häufig falsche Ernährung, zu viel Stress oder zu wenig Bewegung. Bleibt der Reflux über lange Zeit unerkannt und unbehandelt, kann er sogar ernste Erkrankungen wie Speiseröhrenkrebs auslösen. Deshalb ist es bei länger anhaltenden Magen-beschwerden wichtig, der Ursache unbedingt auf den Grund zu gehen.