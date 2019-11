Es äußert sich durch schmerzhaftes Brennen, das sich vom Oberbauch bis in den Hals fortsetzt. Grund ist der Rückfluss (Reflux) von Magensäure in die Speiseröhre. Magensäure ist eine sehr starke Säure, sie hat die Aufgabe die Speisen zu verdauen und Krankheitskeime aus der Nahrung unschädlich zu machen.

Die Magensäure wird in der Magenschleimhaut hauptsächlich in der Nacht produziert und dort auch gespeichert. Tagsüber wird sie dann je nach Bedarf aus den Speichern in den Magen abgegeben. Doch verlässt sie die Magenumgebung, wird das sehr unangenehm.