Die Symptome ähneln denen eines Herzinfarkts. Hinzu kommen Anzeichen für eine Blutvergiftung. Bei einem Speiseröhrenriss platzt tatsächlich die Wand der Speiseröhre auf, und es entsteht ein richtiges Loch. Die Leiterin der Viszeralchirurgie am Universitätsklinikum Leipzig, Professorin Ines Gockel, sagt, dazu komme es, wenn aus irgendeinem Grund der Druck in dem Organ zu groß werde:

Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Häufig ist es so, dass Patienten hastig was essen oder auch was trinken, vor allem Alkohol - und dann müssen sie manchmal heftig erbrechen, wenn zum Beispiel ein Stück Steak oder Schnitzel irgendwo stecken bleibt.

Also das Krasseste, was ich mal erlebt hab, ich glaub das war sogar mal Weihnachten, da hab ich dann Hühnerknochen im Brustraum rausfischen müssen.

Und deshalb muss es bei einem Speiseröhrenriss auch so schnell gehen. Denn wenn der Inhalt der Speiseröhre in den Brustkorb gelangt, komme es zu einer lebensgefährlichen Entzündung, erklärt der Berliner Professor Jansen:

Die Problematik liegt darin, dass die Speiseröhre im sogenannten Mediastinum liegt. Das ist ein Raum zwischen den beiden Lungenflügeln, und eine Entzündung des Mediastinums - also durch Austritt von Bakterien aus der Speiseröhre, manchmal auch ein bisschen Magensäure oder eben auch das, was gegessen wurde - kommt es zu einer bakteriellen Besiedlung des Mediastinums.

Bestenfalls kann die Wunde geschlossen werden, bevor es soweit kommt. In Spezialzentren wie auch dem in Leipzig werden die Notfälle operiert. Dazu nutzt Ines Gockel unter anderem einen sogenannten Sponge – also einen Schwamm: "Der saugt dann quasi diese beiden Wundenden zusammen und die verkleben das wieder oder man kann das auch clippen. Also da gibt es endoskopisch sehr sehr gute Möglichkeiten heutzutage." Bei schweren Fällen, in denen die Speiseröhre schon ausgelaufen ist, müsse aber der Brustraum geöffnet und operiert werden.