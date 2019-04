Setzen Sie sich aufrecht hin und rollen Sie mit Ihrem Bürostuhl ein wenig von Ihrem Schreibtisch weg. Legen Sie Ihre Unterarme gestreckt auf der Tischplatte auf und achten Sie darauf, dass Ihre Arme parallel sind. Beugen Sie sich nun nach vorne. Ihr Kopf ist zwischen den Oberarmen. Spannen Sie Ihre Arme fest an. Tief ein- und ausatmen und dabei versuchen, den Nacken zu entspannen. Ganz wichtig: Vermeiden Sie einen runden Rücken, ziehen sie Ihren Bauchnabel nach innen, das hilft dabei! Drei Wiederholungen à zehn Sekunden.

Setzen Sie sich ganz vorne an den Bürostuhl. Setzen Sie sich ganz gerade hin, in dem Sie den Rücken strecken. Ziehen Sie Ihren Bauchnabel wieder nach innen um die Körpermitte zu stabilisieren. Starten Sie nun damit die Schultern im Uhrzeigersinn zu kreisen. Nach etwa 20 Sekunden können Sie die Richtung ändern und die Übungen entgegen dem Uhrzeigersinn wiederholen. Wer eine Herausforderung möchte, kann die Schultern auch entgegengesetzt kreisen, auch hier nach 20 Sekunden die Richtung ändern.

Setzen Sie sich entspannt auf Ihren Bürostuhl und legen Sie Ihre Hände locker auf den Oberschenkeln ab. Ihre Arme sind ebenfalls ganz entspannt. Heben Sie jetzt Ihre Hände an, strecken Sie die Arme gerade nach vorne und spreizen Sie dabei langsam die Finger auseinander. Achten Sie darauf, dass Sie ihre Schultern tief ziehen, also weg von den Ohren. Halten die Finger in dieser Position für ein paar Sekunden und wiederholen Sie die Übung drei Mal. Nach jedem Durchgang kräftig die Hände ausschütteln!