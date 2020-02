Die Sterblichkeitsrate der neuartigen Lungenkrankheit in China liegt derzeit im Schnitt bei 2,1 Prozent. Nach Angaben der Gesundheitskommission in Peking stirbt also etwa jeder 50. Erkrankte. Allerdings sei in der schwer betroffenen Metropole Wuhan die Mortalität mit etwa 4,9 Prozent deutlich höher. In der gesamten zentralchinesischen Provinz Hubei liege sie bei 3,1 Prozent.