Stille Mineralwässer sind oft mit Keimen oder kritischen Stoffen belastet oder enthalten Rückstände aus Landwirtschaft und Industrie. In einer Untersuchung von Stiftung Warentest erhielten nur 15 von 32 natürlichen Sorten Wasser ohne Kohlensäure die Note "gut". Zwei Wässer mit Bio-Label beurteilten die Tester sogar mit "mangelhaft".

Wer stilles Mineralwasser kaufen will, kann laut Stiftung Warentest getrost zu den günstigen Marken greifen. Die Produkte mit den vier besten Bewertungen kosteten alle nur 13 Cent pro Liter, sie stammten von Edeka ("Gut & Günstig"), Aldi Nord ("Quellbrunn Naturell"), Rewe ("Ja still") und Kaufland ("K-Classic still").