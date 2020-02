Noch vor drei Monaten wirkte die Stimme des Callcenter-Mitarbeiters Marcel Bannasch aus Gera dünn und kraftlos. Je mehr er sich dann anstrengte, desto höher klang sie. "Als würde man immer wieder versuchen, höher zu sprechen. Und irgendwann kommt gar nichts mehr. Also laut sprechen war gar nicht möglich. Wenn ich jetzt einen Kollegen rufen wollte, der zehn Meter entfernt stand – das war nicht möglich!"



Das Problem: Marcel Bannaschs linkes Stimmband war gelähmt. Bei der Untersuchung mit dem Endoskop zeigte sich, dass es im Vergleich zur rechten Seite viel weniger schwang. Darum entschloss er sich, am gelähmten Stimmband eine sogenannte Renervation durchführen zu lassen. Prof. Andreas Müller, Facharzt für spezielle HNO-Chirurgie erklärt: "Wir borgen uns sozusagen von einem kleinen Halsmuskel dessen Nervenast und bringen diesen über ein kleines Knorpelfenster in den Muskel der Stimmlippe ein." Diese Operationsmethode wurde 2010 in Japan erfunden. Europaweit wird sie nur in Gera angeboten. Marcel Bannasch ist erst der 15. Patient, der so operiert wurde. Der Effekt der Methode setzt nicht sofort ein, erst nach drei bis vier Monaten. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, kann während der OP zusätzlich die betroffene Stimmlippe unterspritzt werden - damit wird ein Soforteffekt erzielt, der so lange vorhält, bis die Wirkung der OP spürbar wird. Tatsächlich stellte sich bei Marcel Bannasch nach drei Monaten eine deutliche Veränderung ein. Die Stimmlippen schließen wieder viel besser. Seine Stimme ist kräftiger und tiefer geworden und inzwischen wieder in einem für Männer gesunden Bereich. Und seine Stimme soll dann noch lauter und tiefer sein.