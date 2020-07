Studie Kinder haben zu viel PFAS-Chemikalien im Blut

Das Umweltbundesamt warnt vor einer zunehmenden Belastung mit sogenannten per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, kurz PFAS. Diese chemisch sehr stabilen Substanzen, mit denen unter anderem Kaffeebecher oder Outdoorjacken beschichtet werden, sind inzwischen in hoher Konzentration im Blut von Kindern und Jugendlichen nachweisbar.

UBA-Präsident Dirk Messner mahnte in Dessau-Roßlau, bei einer repräsentativen Studie sei bei jedem fünften Kind allein für die Chemikalie Perfluoroktansäure (PFOA) der Grenzwert überschritten gewesen. Insgesamt umfasse die Stoffgruppe jedoch etwa 4.700 Substanzen.

Mitarbeiterin in einem Labor des Umweltbundesamtes. Bildrechte: dpa

Das Blut aller in der Studie untersuchten Kinder und Jugendlichen war laut Bundesamt mit den Chemikalien belastet. Welche Schäden diese auf Dauer anrichten können, sei häufig noch unerforscht.



Messner zufolge versucht die EU, diese Stoffe so weit wie möglich zu verbieten. Das sei aus Vorsorgegründen der richtige Schritt. PFAS würden in sehr vielen Produkten verwendet, daher sei ein Kontakt schwer zu vermeiden.