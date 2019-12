Aurélie Bastian ist Expertin in Sachen Genuss. Aus ihrer Heimat Frankreich hat sie Rezepte für süße Köstlichkeiten mitgebracht. Sie backt für ihr Leben gern und verzichtet weder auf Zucker noch auf Schokolade. "Nur alles in Maßen", sagt die Kennerin der französischen Küche. Sie ist überzeugt: Genuss und Gesundheit passen zusammen.

Zuckersteuer, Zuckerampel, Verbote - was wird nicht alles versucht, um den Konsum zu senken. Gebracht hat es allerdings nicht viel. Die Menschen werden dicker und Diabetes ist weiter auf dem Vormarsch. Das liegt natürlich nicht nur am Zucker allein, aber der ist eben auch dort drin, wo man ihn nicht vermutet: Wurst, Fertiggerichte, selbst Salate sind mit Zucker versetzt. Und da wir seit Urzeiten auf "süß" gepolt sind, fällt es uns schwer, zu verzichten. Dabei muss man nur genau hinsehen.

Damit liegt der Zucker-Konsum bei der vierfachen Menge der "gesunden" Tagesdosis. Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt nicht mehr als 25 Gramm. Das entspricht etwa 6 Teelöffel Zucker am Tag.

Xylit und Erythrit sind Zuckeralkohole, die durch Vergären von Pflanzenstoffen gewonnen werden. Xylit kennt man auch als Birkenzucker. Der ist fast genauso süß wie Zucker, bei nur halb so vielen Kalorien. Xylit eignet sich sehr gut zum Backen. Allerdings ist ein hoher Energieaufwand nötig, um diesen Austauschstoff herzustellen. Aus ökologischer Sicht ist seine Verwendung daher fragwürdig. Erythrit ist nicht ganz so süß, hat dafür aber keine Kalorien. Erythrit wird in Zahnpflegekaugummis eingesetzt, weil es antibakteriell und daher günstig gegen Karies wirkt. Es ist sehr gut für Diabetiker geeignet, die keine synthetischen Süßstoffe wie Aspartam oder Saccharin nehmen möchten. Nachteil: Zuckeralkohole wie Xylit und Erythrit können, in größeren Mengen genossen, abführend wirken und zu Blähungen führen.