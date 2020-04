Hafer… ist im Vergleich zu anderen Getreidesorten ein absolutes Kraftpaket an Nähr- und Ballaststoffen. Er enthält beispielsweise viel pflanzliches Eisen, was gut für die Blutbildung ist. Die reichlich enthaltenen Ballaststoffe regulieren die Verdauung. Ein Brei mit Haferkleie hat bei Magen-Darm-Beschwerden sogar eine heilsame Wirkung. Und Hafer ist weitaus vielseitiger einsetzbar, als man denkt. Man kann ihn in Kuchen und Brot mit backen, in einen Smoothie mixen oder sogar ein Schnitzel damit panieren.

Äfel haben wenig Fruchtzucker im Vergleich zu anderen Obstsorten. Bildrechte: imago/blickwinkel Äpfel… sind zurecht das beliebteste Obst der Deutschen. Sie punkten mit einem hohen Vitamin-C-Gehalt, vielen wertvollen sekundären Pflanzenstoffen, reichlich Ballaststoffen und wenig Fruchtzucker im Vergleich zu anderen Obstsorten. Über 2.000 Apfelsorten gibt es in Deutschland. Im Supermarkt sind aber oft nur die zehn bekanntesten zu erhalten. Schade eigentlich.

Walnüsse… sind nicht nur abends vor dem Fernseher eine gesunde Knabberei. Sie enthalten viel Vitamin B6, das uns hilft, fit im Kopf zu bleiben. Reichlich Omega-3-Fettsäuren und Kalium machen sie zudem zu einem guten Nervenfutter. Da Walnüsse relativ viel Eiweiß enthalten, sind sie für Vegetarier ein guter Fleischersatz. Jeder Deutsche isst pro Jahr im Durchschnitt ein Kilo Nüsse. Da ist noch Luft nach oben!

Honig hat eine entzündungshemmende Wirkung. Bildrechte: colourbox.com Honig… ist ein Allroundtalent und sollte in der Hausapotheke nicht fehlen. Als Süßungsmittel ist es gesünder als Zucker, da es auch geringe Mengen an Vitaminen und Mineralstoffen enthält. Wichtiger sind jedoch die entzündungshemmend wirkenden Enzyme im Honig. Daher eignet er sich hervorragend, um Säfte gegen Husten oder Halsschmerzen herzustellen.

Leinsamen sind gut für die Verdauung. Bildrechte: Colourbox.de Leinsamen… enthalten extrem viele Ballaststoffe, die gut satt machen und die Verdauung regulieren. Zudem punkten sie mit gesunden Fettsäuren, die das schädliche LDL-Cholesterin im Körper reduzieren können. Leinsamen sollte am besten geschrotet, gemahlen oder eingeweicht gegessen werden, damit die enthaltenen Nährstoffe optimal vom Körper aufgenommen werden können.

Spinat…hat einen hohen Vitamin-C-Gehalt und gehört zu den besten Magnesium-Lieferanten. Dieser Mineralstoff hilft gegen Muskelkrämpfe und Müdigkeit. Zudem enthält er mehr Eisen als die meisten anderen Gemüsesorten. Und er ist vielfältiger einsetzbar als man denkt. Es muss keineswegs immer das traditionelle Spinat-Kartoffeln-Ei-Gericht sein. Spinat macht sich gut in einem Smoothie, als Salat oder Pesto. Er kann sowohl roh als auch gekocht gegessen werden.