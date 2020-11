Zur Jubiläumsausgabe von "Hauptsache gesund" 1.000ste Blutspende kommt aus der Oberlausitz

Am vergangenen Freitag fand der 16. von insgesamt 19 öffentlichen Terminen der MDR-Aktion "1.000 Spenden, tausend Dank" im ostsächsischen Niedercunnersdorf statt. Bei den vorherigen waren bereits 991 Spenden zusammengekommen. Mit der neunten Blutspende am Freitag wurde das Ziel zum 1.000sten Sendungsjubiläum von "Hauptsache gesund" erreicht. Die Tausendste kam von Emelie Hanske aus Ottenhain. Die 19-Jährige hat bislang fünf Mal in ihrem Leben Blut gespendet. Die Frage, warum sie das macht, beantwortet sie in einem Satz: "Ich möchte Menschen helfen, die in Not sind."