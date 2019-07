Grenzen der Telemedizin

Alles geht aber nicht via Internet: Ab und an müssen die Patienten immer noch persönlich in der Praxis erscheinen. Der letzte Besuch darf nicht mehr als zwei Quartale zurückliegen. Rezepte darf der Arzt via Telemedizin nur ausstellen, wenn es sich um Folgerezepte handelt. Das Erstrezept gibt es nach wie vor nur in der Praxis.

Voraussetzung für die Nutzung von Telemedizin ist natürlich eine gewisse Offenheit gegenüber technischen Geräten wie Computern oder Smartphones. Außerdem müssen die Patienten bereit sein, Verantwortung für sich selbst zu tragen. Dabei ist es natürlich eine Frage der Zeit, bis man mit der gängigen Technik vertraut ist - und zwar unabhängig vom Alter.

Welche Möglichkeiten umfasst die Telemedizin?

Auch wenn es erlaubt ist, Patienten ausschließlich per Video-Sprechstunde zu beraten und zu behandeln, ist sich die Bundesärztekammer einig, dass die Fernbehandlung den persönlichen, „analogen“ Arzt-Patienten-Kontakt nicht ersetzen kann. Die Sprechstunde in der Praxis bleibt der Königsweg in der medizinischen Versorgung. Die Diagnose vieler Krankheiten wird nicht nur anhand von Anamnesegesprächen und sichtbaren Symptomen gestellt, sondern bezieht beispielsweise auch Tastbefunde, Laborwerte und Gewebeproben ein. Daher stößt die Erstdiagnose per Telemedizin bei vielen Krankheitsbildern an ihre Grenzen. Sie ist somit eher als ergänzendes Angebot anzusehen, das die Kommunikation zwischen Arzt und Patient, aber auch zwischen Ärzten und (Fach-)Kliniken erleichtern kann.

In folgenden Bereichen kann die Telemedizin zur Anwendung kommen:

Unmittelbarer Austausch von klinischen, radiologischen und histologischen Befunden sowie Laborergebnissen zwischen Haus- und Facharzt

Interdisziplinäre Telekonsultation zwischen Kliniken

Erstdiagnose und Behandlungseinleitung bei einfachen, akuten Krankheitsbildern, beispielsweise bei Infekten

Fernbetreuung von Patienten durch Übermittlung von Werten und Daten sowie visuelle Verlaufskontrolle per Video-Sprechstunde

Digitale Patientenschulung bei chronischen Erkrankungen

Fazit