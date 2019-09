Bildrechte: dpa

ein Tier wertet nicht

es reagiert nicht auf Äußerlichkeiten

die Hemmschwelle einer Kontaktaufnahme ist beim Tier geringer

der Umgang mit ihnen wirkt entspannend und aktivierend



Der entspannende Effekt der Tiere hat ebenfalls zur Folge, dass die Aufmerksamkeits-, Konzentrations- und Gedächtnisleistung von Kindern steigt – das wurde in Studien untersucht.



Viele Tiere wie Hunde, Meerschweinchen aber auch Alpakas, Kaninchen und sogar Hühner dienen als Helfer in der tiergestützten Therapie. Sie sind als Co-Therapeuten in Kliniken, Altenheimen und privat unterwegs. Sie motivieren die Menschen, wecken versteckte Ressourcen sowie Emotionen und regen zur Kommunikation an – sie sind tierische Therapeuten.



Auch große Tiere wie Pferde werden als Co-Therapeuten eingesetzt. Sie sind Therapeuten beim therapeutischen Reiten – wobei reiterliche Vorkenntnisse dabei nicht erforderlich sind. Patienten, Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden durch besonders ruhige Pferde bewegt.