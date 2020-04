Im Internet kursieren Berichte über besondere Nahrungsergänzungsmittel oder Vitamin-Präparate zur Corona-Abwehr. Die Werbung suggeriert, dass damit das Immunsystem gestärkt oder gar eine Infektion verhindert würde. Wie sollten Verbraucherinnen und Verbraucher mit solchen Berichten umgehen? Dr. Nicole Wege vom Referat für Lebensmittel der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt haben dem MDR-Magazin "Umschau" einige Fragen beantwortet.

Umschau: Wie sollte ich als Verbraucher mit Werbung für besondere Nahrungsergänzungsmittel als Abwehr gegen das Coronavirus umgehen?

Dr. Nicole Wege: Aussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln (NEM), wie "stärkt das Immunsystem" oder "schützt vor Bakterien und Viren", sollte der Verbraucher kritisch hinterfragen. Denn NEM gehören rechtlich zu den Lebensmitteln und dienen lediglich dazu, die normale Ernährung zu ergänzen. Anders als Arzneimittel sind sie nicht dafür gedacht, Erkrankungen – so auch COVID-19 – zu heilen, zu lindern oder zu verhüten und dürfen so auch nicht beworben werden.

Dr. Nicole Wege Bildrechte: Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt Dennoch werben derzeit viele NEM-Hersteller mit vollmundigen Versprechungen. So sollen Extrakte von Pflanzen wie Cistus (Zistrosenkraut), Rhodiola (Rosenwurz), Grüntee, Kapuzinerkresse oder aber Propolis, "Vitalpilze" wie Cordyceps, Kurkuma und Zimt etc. virenabwehrende Wirkungen aufweisen. Wissenschaftliche Belege dafür gibt es jedoch nicht. Bei Pflanzenextrakten ist zudem zu bedenken, dass mögliche negative Effekte auf die Gesundheit nicht bekannt und Wechselwirkungen mit gleichzeitig eingenommenen Medikamenten nicht auszuschließen sind.



Vorsicht gilt bei vermeintlichen Wundermitteln: Diese gibt es leider nicht, mitunter bergen sie sogar gesundheitliche Gefahren. Ein Beispiel für ein solches vermeintliches Wundermittel, welches bei verschiedenen Erkrankungen – wie auch bei COVID-19 – Abhilfe schaffen soll, ist das sogenannte Miracle Mineral Supplement (MMS). Darin ist die Chemikalie Natriumchlorit (nicht zu verwechseln mit Natriumchlorid, besser bekannt als Kochsalz) enthalten, die unter Einwirkung einer mitgelieferten verdünnten Säure zu Chlordioxid (in Desinfektions- und Bleichmitteln enthalten) reagiert. Bei oraler Aufnahme kann es zu schwerwiegenden Verätzungen des Mundes und der Speiseröhre sowie zu Nierenversagen und Blutdruckabfall kommen. Davon wird dringend abgeraten!

Wie steht es um Vitamin- und Mineralstoffpräparate?

Bildrechte: Imago/blickwinkel Dr. Nicole Wege: Auch Vitamin- und Mineralstoffpräparate rücken derzeit wieder verstärkt in den Fokus. In der Tat tragen Vitamine und Mineralstoffe (wie Vitamin C, D, B6, B12, Zink, Eisen) zur normalen Funktion des Immunsystems bei. Allerdings wird über eine isolierte, hoch dosierte Einnahme in Form von Nahrungsergänzungsmitteln keine gesteigerte Immunabwehr erreicht. Das Gegenteil ist zum Teil sogar der Fall. Einige Präparate sind so hoch dosiert, dass sie die Gesundheit sogar schädigen können. Der Großteil der deutschen Bevölkerung ist ausreichend mit Nährstoffen versorgt, sodass eine zusätzliche Zufuhr über Supplemente nicht notwendig ist.

Auch Superfood verspricht häufig Wunder, wenn es darum geht, dem Körper etwas Gutes zu tun. Was ist zu beachten, wenn Superfood als Corona-Prophylaxe beworben wird?

Dr. Nicole Wege: Auch Lebensmittel, die als "Superfood" angepriesen werden, können keiner Infektion mit Coronaviren vorbeugen. Bestenfalls können bestimmte Inhaltstoffe im "Superfood", wie Vitamine und Mineralstoffe, zum Erhalt eines normalen Immunsystems beitragen. Diese sind aber auch im herkömmlichen Obst und Gemüse enthalten und werden in der Regel in ausreichendem Maße aufgenommen. Eine Stärkung des Immunsystems oder gar eine Corona-Prophylaxe lässt sich dadurch nicht erreichen.

Wie kann man sich denn grundsätzlich ernähren, um in diese Zeiten sein Immunsystem zu stärken?

Bildrechte: imago images / Westend61 Dr. Nicole Wege: Selbst die optimalste Ernährung bietet keinen Schutz vor dem neuen SARS-CoV-2-Virus. Spezielle Arzneimittel oder eine Impfung gibt es bislang nicht. Am wirksamsten gegen eine Ansteckung sind aktuell die Einhaltung von Hygieneregeln und das Meiden sozialer Kontakte.





Nichtsdestotrotz empfiehlt sich immer eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung. Wie eine solche aussehen kann, zeigt zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE). Als Faustregel gelten viele pflanzliche Lebensmittel mit fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, bevorzugt Vollkorn bei Getreideprodukten, nicht zu viel Fleisch und ausreichende Flüssigkeitsaufnahme.

Gibt es andere Fallen in Bezug auf Corona und Ernährung, in die Verbraucher nicht tappen sollten?

Dr. Nicole Wege: Obwohl die Versorgungslage in Deutschland aktuell gesichert ist, sind einige Artikel zurzeit stark nachgefragt und nicht immer verfügbar, zum Beispiel Mehl oder Hefe. Gerade im Internet gibt es viele Anbieter, die aus dieser Situation jetzt Profit schlagen und die eigentlich günstigen Lebensmittel zu horrenden Preisen, teilweise einem Vielfachen des Warenwerts verkaufen.