Versandapotheker Christian Buse sagt, entscheidend sei die Einhaltung der Lagertemperatur. Eine kurzfristige Überschreitung bei der Auslieferung sei in der Regel kein Problem. Im Sommer schaue der Logistikleiter dennoch, wie die Temperaturen in den kommenden Wochen in Deutschland werden. Dann werde entschieden, welche Arzneigruppen in den Kühlversand gingen und welche nicht, sagt Christian Buse.