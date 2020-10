Das Ganze begann ja in China, Ende des Jahres 2019. Dann haben wir uns im Januar darauf vorbereitet, dass wir auch fähig sind, bei uns die Tests durchzuführen. Richtig losgegangen mit den Testungen ist es dann im März und April. Das waren sehr intensive Zeiten für uns. Da war noch vieles unklar. Und wir mussten oft Hürden überwinden, improvisieren. Es gab Lieferschwierigkeiten und dergleichen. Das hat sich über den Sommer ganz gut stabilisiert. Wir sehen aber jetzt, wo weltweit die Zahlen so stark angestiegen sind, dass es wieder erste Knappheiten gibt. Auf dem Weltmarkt für Laborbedarf - sei es Reagenzien, zuletzt auch Plastik und Verbrauchswaren, die wir brauchen. Im Labor sind wir jetzt wieder vermehrt dran, viel zu telefonieren und zu gucken, wo wir das passende Material bekommen.

Ich habe in den letzten Tagen nichts mehr davon gehört. Es hieß ursprünglich, dass es zum 15. Oktober in Kraft treten soll. Ich denke, das wird dann Ende Oktober vermutlich werden, weil sich die jeweiligen Labors oder Teststationen darauf vorbereiten müssen. Was man gelesen hat in den Medien, da geht es darum, dass man vermehrt diese Antigen-Tests einsetzt und das dann auch bezahlt wird - dass beispielsweise ganze Kliniken oder auch Pflegeheime regelmäßig getestet werden auf das Virus.