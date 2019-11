Dabei konstatiert eine Studie für den Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom) tatsächlich: "Kinder nutzen immer früher ein Smartphone". So gut wie alle diese Studien beruhen jedoch wesentlich auf Selbstauskünften von Eltern, Kindern, Lehrern oder Ärzten. So lassen sich damit zwar statistische Häufungen bestimmter Beobachtungen belegen sowie auch Hinweise auf Zusammenhänge, nicht aber Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung. Trotzdem werden immer wieder weit reichende Schlussfolgerungen aus solchen Studien gezogen, etwa die zuletzt viel zitierte von Kinderärzte-Präsident Fischbach zu den angeblichen Auswirkungen auf das Gehirn:

Sie suggeriert, dass zu starke Mediennutzung bei Kindern längerfristige schädliche, sogar physische Auswirkungen auf ihr Gehirn habe. Das behaupten zwar auch andere, etwa der Psychiater Manfred Spitzer . Belege aber fehlen, auch weil das Phänomen viel zu jung ist, um mit validen Daten etwa aus der Hirnforschung rechnen zu dürfen. Gerade Spitzer wurde schon öfter vorgeworfen, dass er "regelmäßig Korrelationen zu Kausalzusammenhängen umdeutet", Studien selektiv zitiere und "ständig absurde, auf Angsterzeugung zugeschnittene Analogien " benutze, so etwa im SPIEGEL.

Kritik an der voreiligen Herstellung von Kausalzusammenhängen übt aber auch die Würzburger Medienpsychologin Astrid Carolus. Sie sagt mit Blick auf die ebenfalls viel zitierte BLIKK-Studie für die Bundesregierung, es sei "wissenschaftlich einfach nicht präzise", Konzentrationsschwäche, Hyperaktivität oder Fettleibigkeit so zu erklären.



Im Deutschlandfunk sagte Carolus, die BLIKK-Studie erkläre nicht, wie stark Zusammenhänge seien und welche Faktoren noch wirkten: Dass etwas statistisch signifikant sei, heiße nicht, "dass es wirklich ein substanzieller Zusammenhang ist". Demnach können solche Studien auch nicht klären, ob erhöhte Mediennutzung eher der Grund oder eine Folge von Konzentrationsschwächen in der Schule wären.