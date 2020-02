Die Verursachung körperlicher Beschwerden liegt vor allem an dem Stresshormon Kortisol. Bei einsamen Menschen ist der Kortisolgehalt im Blut höher und das führt zu Schlaflosigkeit, erhöhtem Blutdruck und Blutzuckerspiegel. In der Folge wird das Immunsystem geschwächt.

Was aber kann man gegen Einsamkeit tun? Eine große Schwierigkeit ist für die Betroffenen die Stigmatisierung von Einsamkeit. Viele Menschen glauben, sie seien selbst schuld an mangelnden sozialen Kontakten.

Bei älteren Menschen ist es meist der Verlust des Lebenspartners, der zur sozialen Isolation führt. Vor allem, wenn die Kinder aus beruflichen Gründen in eine andere Stadt gezogen sind. Aber Einsamkeit kann jeden treffen: Studenten zum Beispiel, wenn sie zum ersten Mal nicht mehr im Elternhaus, sondern allein in einer fremden Stadt leben. Auch eine Ehescheidung und der oft damit einhergehende Verlust des gemeinsamen Freundeskreises kann einsam machen. Ebenso ein berufsbedingter Umzug in eine andere Stadt.

In Thüringen, wo die Menschen vor allem in ländlichen Gebieten über Einsamkeit klagen, gibt es sogenannte Dorfkümmerer. Sie machen Hausbesuche, erledigen praktische Dinge, aber vor allem hören sie zu, sie kümmern sich. Aber man muss nicht warten, bis jemand zu einem kommt. Steffi Riedel-Heller hat Tipps und Hinweise für einsame Menschen:

Machen Sie sich bewusst: Einsam zu sein, bedeutet nicht, dass man nicht liebenswert ist. Kennen Sie Ihre liebenswerten Seiten? Behandeln Sie sich selbst so liebevoll wie einen guten Freund. Lernen Sie, sich selbst anzunehmen: Es ist in Ordnung, wie Sie sind.

Bildrechte: imago images/Ritzau Scanpix

Wenn wir Schwierigkeiten haben, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, dann liegt das manchmal an unserer Einstellung. Wer ein negatives Menschenbild hat (alle sind nur auf ihren Vorteil bedacht, jeder denkt zuerst an sich etc.), strahlt das auch aus. Wenn Sie Gutes erwarten, dann wird es Ihnen leichter fallen, neue Kontakte zu knüpfen, anderen Menschen Vertrauen zu schenken und sich zu öffnen.