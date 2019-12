Wer die Wahl hat, hat die Qual beim Einkaufen. Kundinnen und Kunden haben in den Discountern derzeit eine große Auswahl an Produkten, die es nur zu besonderen Gelegenheiten gibt. Hunderte Artikel bieten Aldi, Penny und Co an.

Dafür gebe es eine gute Erklärung, sagt der Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein: "In Deutschland ist 'Discount' quasi an die Grenzen gelangt, wächst auch nicht mehr, sondern geht eher leicht zurück". Da ließen sich die Discounter etwas einfallen, indem sie etwas teurere, wertigere Ware verkauften und damit den Umsatz wieder etwas steigerten.

Zu Weihnachten darf es auch mal teurer sein

Diese Strategie geht besonders zur Weihnachtszeit auf. Wie Gerrit Heinemann sagt, leiste man sich an Weihnachten immer etwas bessere Sachen und esse dann auch mehr. Diese Strategie der Discounter funktioniere zur Festtagszeit besser.

Doch sind die teureren Produkte auch qualitativ hochwertiger? Allgemeine Aussagen zur Qualität dieser Festtags- und Premiummarken der Discounter könne man nicht treffen, sagt Ina Volkhardt, Referentin für Lebensmittel der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Die Produkte, die in Exquisit- oder Gourmetbereichen angeboten würden, seien nicht unbedingt schlechter als das, was man im Feinkostladen kaufen könne.

Dieser Rückschluss, dass Feinkostprodukte automatisch besser sind, weil ich sie im Feinkostladen kaufe, stimmt so nicht. Ina Volkhardt Referentin für Lebensmittel der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt

Wie viel Sekt ist im Champagner?

Ist in den Discounter-Produkten denn immer drin, was drauf steht? In der Regel schon, sagt die Expertin. Der Lebensmittelstandard sei hoch in Deutschland. Kunden dürften nicht getäuscht werden. Wo Champagner oder Trüffel draufsteht, müsse das auch drin sein. Allerdings mit Einschränkung:

Das Problem dabei ist nur, dass nicht festgelegt ist, wie viel eigentlich? Ina Volkhardt Referentin für Lebensmittel der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt

Ina Volkhardt ist Referentin für Lebensmittel der Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Bildrechte: Ina Volkhardt Gerade hochpreisige Zutaten seien in manchem Produkt weniger enthalten, erklärt Ina Volkhardt weiter. Dann sei zusätzlich noch Aroma drin, "was den Geschmack bringt". Wer Pralinen, Öl oder Pasta dieser Eigenmarken kauft, sollte genau aufs Etikett schauen, wovon wie viel in dem Produkt enthalten ist.



Bezeichnungen wie "exquisit", "deluxe" oder "Spitzenqualität" sind keine geschützten Begriffe, rechtliche Regelungen gibt es nicht. Der Hersteller kann jedes Produkt "deluxe" nennen, das allein sagt nichts über die Qualität aus. Aber, keine Regel ohne Ausnahme.

Für Fleisch gelten besondere Leitsätze

Für Fleisch- und Wurstwaren gelten bestimmte Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuchs, sagt Ina Volkhardt: "Bei Fleisch- und Wurstwaren, da legen die Leitsätze wirklich fest, wann darf ich die Begriffe Spitzenqualität, gourmet, exquisit verwenden. Und da ist wirklich festgelegt, dass Fleisch und Wurst sich unterscheiden muss zu vergleichbaren Produkten." Habe ein Fleischprodukt einen höheren Muskelfleischanteil, dürfe dieses Produkt exquisit genannt werden.