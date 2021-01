Gut zu wissen Besonders in Norddeutschland gehört Grünkohl fest auf den Speiseplan. Er gehört zur Familie Brassica Oleracea, also Gemüsekohl, und wird nach dem ersten Frost zwischen Oktober und März geerntet. Die niedrigen Temperaturen verlangsamen den Stoffwechsel der Pflanze. Dadurch wandelt sich mehr Stärke in Zucker um, der Zuckergehalt in den Blättern steigt und der Grünkohl bekommt einen süßlichen Geschmack.