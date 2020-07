Das klassische Yoga aus Indien ist dazu da, in der Meditation eine Einheitserfahrung zu machen, die Sinne nach innen zu richten und so zu innerer Ruhe zu finden. Was in Yogastudios hierzulande am häufigsten praktiziert wird, ist das sogenannte Hatha-Yoga, das eher körperbetont ist.



Ziel ist es, Muskeln, Sehnen und Bänder zu kräftigen und zu dehnen, die Organe zu stärken, zu entgiften und das Immunsystem zu stärken. Im klassischen Sinne aber sind alle Körperübungen letzten Endes nur ein Mittel, um in einen meditativen Zustand zu gelangen. Das Ziel lautet immer: Loslassen und Einssein mit sich selbst.