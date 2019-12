Der Negativpreis Goldener Windbeutel der Verbraucherorganisation Foodwatch geht in diesem Jahr an die Kinder-Tomatensoße des Herstellers Zwergenwiese. Mehr als 53 Prozent der knapp 70.000 Verbraucher, die abgestimmt haben, wählten das Produkt zur "dreistesten Werbelüge des Jahres".

Die für Kinder beworbene Bio-Tomatensoße enthält nach Angaben von Foodwatch mehr als doppelt so viel Zucker wie die meisten Tomatensoßen für Erwachsene. Während in der Kinder-Tomatensoße auf 100 Gramm elf Gramm Zucker enthalten sind, sind es beim Zwergenwiese-Produkt Tomatensoße Basilikum 5,1 Gramm und bei der Tomatensoße Traditionale desselben Herstellers sogar nur 3,7 Gramm.

Der Goldene Windbeutel wurde bereits zum neunten Mal vergeben. Bildrechte: dpa

Foodwatch übergab den Goldenen Windbeutel am Dienstag am Zwergenwiese-Firmensitz im schleswig-holsteinischen Silberstedt. Wie die Verbraucherschutzorganisation mitteilte, war das Unternehmen das erste überhaupt, dass den Negativpreis akzeptierte und eine Rezepturänderung ankündigte. Das Bio-Unternehmen versprach einen "konstruktiven Dialog". Die Kritik am Zuckergehalt der Soße werde sehr ernst genommen und an dessen Reduktion gearbeitet.