Seit 1999 muss man sich in Deutschland in Reisebussen anschnallen, seit 2006 in ganz Europa. Doch bis heute ist vielen Reisenden oft gar nicht geläufig, dass auch in Bussen eine Anschnallpflicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Der Fahrer ist in Reisebussen verpflichtet, vor Beginn der Fahrt auf die Anschnallfplicht hinzuweisen. Er haftet aber nicht dafür, wenn sich der Reisegast nicht daran hält. Jede volljährige Person ist damit selbst dafür verantwortlich, sich anzuschnallen.