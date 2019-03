In München ist eine Jugendliche durch einen Stromschlag in der Badewanne gestorben. (Symbolbild)

In München ist eine Jugendliche durch einen Stromschlag in der Badewanne gestorben. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO/Steinach

In München ist eine 16-Jährige in der Badewanne durch einen Stromschlag ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte die Jugendliche mit dem Handy in der Wanne Musik gehört. Das Handy war gleichzeitig zum Laden ans Stromnetz angeschlossen.



Wie genau der Stromschlag zustande kam, ist noch unklar. Das Mädchen wurde bewusstlos von seinen Eltern aufgefunden und reanimiert, starb aber im Krankenhaus.