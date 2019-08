Laut Stiftung haben Langzeitstudien aus verschiedenen Ländern gezeigt, dass die Gesamtzahl an Hirntumoren in den vergangenen Jahrzehnten nicht nennenswert gestiegen sei - trotz des weit verbreiteten Gebrauchs von Handys. Auch der Effekt vom Handy in der Hosentasche werde als gering eingestuft: In verschiedenen Studien zu einem eventuellen Zusammenhang von Spermienqualität und Handy-Strahlung gebe es methodische Schwächen. Schaden für Spermien scheine von anderen Einflüssen auszugehen, wie Pestiziden, hormonaktiven Chemikalien und Rauchen, so die Tester.