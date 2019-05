Ohrringe aus Beton

Arbeitsmittel

Kaugummiverpackung

feiner Beton (aus dem Bastelladen)

Alleskleber

Ohrring-Rohlinge (aus dem Bastelladen)

Farbe

Bildrechte: MDR/Judith Heinze Dafür werden alte Kaugummiverpackungen und sehr feiner Beton (aus dem Bastelladen) benötigt. Dieser muss schnell angerührt und sehr schnell in die Formen gegossen werden. Nach dem Austrocknen mit Alleskleber Ohrring-Rohlinge (aus dem Bastelladen) an die Betonperlen kleben. Zum Schluss die entstandenen Ohrringe bis zur Hälfte in Goldfarbe tauchen.

Ringaufbewahrung auf Betonkegeln

Arbeitsmittel

Eiswaffeln oder dickes Papier

feiner Beton (aus dem Bastelladen)

Acrylfarbe

Bildrechte: MDR/Judith Heinze Hierfür gibt es zwei Herangehensweisen. Variante eins lässt sich mit Eiswaffeln umsetzen. Dafür in eine konische Eiswaffel etwas feine Betonmasse füllen und dann eine weitere Eiswaffel in die Masse reinstecken. Das geht schnell, ergibt aber keine superglatte Oberfläche.



Die zweite Möglichkeit ist etwas aufwändiger: Dafür wird das Blatt einer Zeitschrift zu einem Kegel gerollt und mit Tesafilm fixiert. Wichtig ist, dass das Papier dick genug und beschichtet ist. Nun die Betonmasse in den Kegel gießen. Wichtig ist nun, das Ganze etwas zu schütteln, damit alle Luftblasen verschwinden. Zum Trocknen den gefüllten Kegel vorsichtig und vor allem gerade in ein Glas stellen. Nach dem Trocknen kann der Ringhalter je nach Geschmack mit Acrylfarbe bemalt werden.

Schmuckhalter aus einem Ast

Arbeitsmittel

Ast

Sprühfarbe

feiner Beton (aus dem Bastelladen)

leere Joghurtbecher

Bildrechte: MDR/Judith Heinze Dafür wird ein schön verzweigter, getrockneter Ast benötigt. Diesen mit Sprühfarbe lackieren. Nun die Betonmasse in ein geeignetes Gefäß schütten. Dafür eignen sich Verpackungen für Joghurt. Wenn die Masse etwas angezogen ist, den Ast in der Mitte platzieren und so fixieren, dass er gerade stehen bleibt.

Schmuckschale "Von Hand zu Hand"

Arbeitsmittel

Gummihandschuhe

Glas, Schale und Fliese

feiner Beton (aus dem Bastelladen)

Cuttermesser

Bildrechte: MDR/Judith Heinze Dafür Einmalhandschuhe so über ein großes Glas stülpen, dass sie nach innen frei hängen. Nun Betonmasse in die Handschuhe füllen, bis sie voll sind und dann den Handschuh verknoten. Jetzt den gefüllten Handschuh über eine umgedrehte Schale legen und die Finger etwas drumherum drücken. Auf die Handoberfläche eine Fliese legen und beschweren, damit die Betonhand später nicht auf dem Tisch kippelt. Nach der Trockenzeit den Einmalhandschuh mit einem Cuttermesser vorsichtig entfernen.