Zunächst werden Bienenwachskerzenreste mit einer Reibe in kleine Stücke gerieben. Das Wachs zusammen mit etwas Kokosöl im Topf im Wasserbad in einer Konservendose erhitzt. Das Verhältnis sollte bei 4 Teile Wachs und einem Teil ÖL liegen. Nun muss eine geeignete Bügelunterlage geschaffen werden. Am Besten eignen sich dazu mehrere Lagen Zeitungspapier und darauf zwei bis drei Schichten Backpapier.