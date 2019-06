Asbest wurde früher als Superwerkstoff auf dem Bau gefeiert und wurde wegen seiner Beständigkeit gegen Hitze, der Elastizität und Bindefähigkeit mit anderen Stoffen vielfältig eingesetzt. So als auch Asbestzement oder als Dämm-Material. Seit 1993 darf Asbest in Deutschland nicht mehr verwendet werden, EU-weit wurde es 2005 verboten. Probleme macht die Entsorgung, weil das Material praktisch nicht verrottet. Wegen der langen Lebensdauer von Gebäuden wird die Entsorgung von Asbest auch noch in unabsehbarer Zeit ein Thema bleiben.

Wann wird Asbest gefährlich?

Asbest, ein natürlich vorkommendes Mineral, gilt als hoch krebserregend. Der Schadstoff ist so gefährlich, weil einatembare Fasern freigesetzt werden können. Dies kann bei der Beschädigung der Oberfläche passieren, aber auch beim Abschleifen. Dann spaltet sich Asbest in feinste Fasern, die tief in die Lunge gelangen und dort Jahrzehnte später Krebs auslösen können. Solange das Material intakt ist, besteht auch keine Gefahr.

Diese feinen Fasern können über den Atemwegstrakt aufgenommen werden, gelangen dort in die Lungenbereiche und verursachen dort zwei wesentliche Erkrankungen: Fibrose und Krebs. Professor Frank-Dieter Kopinke Kripo live, 02.06.2019

Die richtige Entsorgung