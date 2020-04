Frühjahrsputz Richtig und nachhaltig ausmisten mit der Drei-Kisten-Methode

Einfach und entspannt aufräumen

Am wichtigsten: Nehmen Sie sich nicht zu viel vor! Ausmisten ist weniger eine rein körperliche Anstrengung, als vielmehr eine, die den Kopf herausfordert.

Denn Sie müssen jede Menge Entscheidungen treffen. Dabei hilft die Drei-Kisten-Methode:

Erste Kiste: Behalten

Zweite Kiste: Weiß nicht?

Dritte Kiste: Kann weg!

Wie Sie effektiver ausmisten

Ganz wichtig ist beim Aufräumen die erste Kiste. Denn beim Aufräumen müssen wir ständig auswählen: Will ich das noch behalten? Wo räume ich es hin? Wie will ich es finden? Alle Sachen, bei denen wir lange überlegen müssen, nehmen uns den Schwung beim Ausmisten.

Bildrechte: Colourbox.de Dafür ist die "Weiß nicht?"-Kiste. Einfach rein damit und die Kiste erstmal eine Weile stehen lassen (einen Tag oder eine Woche). Termin setzen und wieder reinschauen, meistens fällt die Entscheidung dann schon schneller. Neuen Termin setzen. Wiederholen. Bis sie leer ist.



Gehen Sie lieber Schritt für Schritt vor. Am besten nehmen Sie sich erst mal eine Sache vor: jetzt zum Beispiel alle Winterklamotten aussortieren. Dabei bekommen Sie einen besseren Überblick, wie viel Sie von einer Sache haben, als wenn Sie gleich ein ganzes Zimmer aufräumen. Auf dem Schreibtisch hilft es, alle Stifte zu sammeln und auszusortieren. In der Küche erst mal die Putzmittel. Was ist alt, was kann weg?

Machen Sie einen Plan. Schritt für Schritt. Lieber jeden Tag ein bisschen, als wegen der Fülle frühzeitig aufgeben. Fragen Sie sich beim Ausmisten (zum Beispiel des Kleiderschranks): Wann habe ich das Teil das letzte Mal angezogen? Oder bei anderen Gegenständen: Wann habe ich das letzte Mal damit gearbeitet oder gespielt? Wenn das schon Jahre zurückliegt. Weg damit!

Lieber "Freiraum schaffen" statt "Aufräumen"

Ganz wichtig, finden Sie für sich die richtige Einstellung: "Aufräumen" (öde) oder "Freiraum schaffen" (macht Laune). Schon die Wortwahl macht es deutlich. Um loslegen zu können (und bis zum Ende dranzubleiben) braucht man die richtige Motivation. "Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann" ... leider nicht. Finden Sie die richtigen Worte, die Sie persönlich begeistern.

Auch wichtig: Oft ist es gar nicht Faulheit, warum wir unseren Haushalt nicht geordnet bekommen, sondern der "Hamster-Instinkt", der so manchen ja auch momentan heimgesucht hat. Machen Sie sich bewusst, das geht den meisten so. Akzeptieren Sie Ihren Trennungsschmerz (dann kommt das Teil erst mal in die "Weiß nicht-Kiste") und überfordern Sie sich nicht. Trotzdem, lassen Sie lieber los, was Sie belastet.

Wohin mit den ausgemusterten Sachen?

Nicht alles muss in die Tonne. Vieles lässt sich auch noch weiterverkaufen. Klamotten auf der Secondhand-Plattform Kleiderkreisel, Bücher bei Momox oder einfach Angebote in den Kleinanzeigen bei eBay unterbringen. Bildrechte: imago images/Westend61

Gutes tun mit Kleiderspende – portofrei und kostenlos

Das macht allerdings auch Arbeit, wer darauf keine Lust hat (und dazu noch Gutes tun möchte), kann gut erhaltene Kleidung, Stofftiere und Bettwäsche auch per Post spenden – und das sogar portofrei: Die Deutsche Kleiderstiftung nimmt sie gern entgegen. Mindestens 5 Kilo pro Paket und bis zu 31,5 Kilo.

Wie Sie die neu geschaffene Ordnung halten