Basteln Wärmendes und Schönes aus Filz

Draußen ist es kalt – und wir sehnen uns in der Winterzeit nach Wärme und Gemütlichkeit. Da wir gerade so viel Zeit zu Hause verbringen wie noch nie, sollten wir es uns dort so behaglich und schön wie möglich machen. Designexpertin Judith Heinze zeigt, wie mit dem herrlich warmen und weichen Werkstoff Filz in Windeseile Pantoffeln und schöne Dekorationsgegenstände entstehen können.