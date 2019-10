Dazu werden zwei Teile Paraffin und ein Teil Bienenwachs erhitzt. Dann dürfen die Blätter nacheinander ins Wachsbad. Achtung! Die Blätter dürfen auf keinen Fall nass sein. Es besteht Spritzgefahr! Das Blatt wird nun vorsichtig eingetaucht, bis es vollständig mit Wachs bedeckt ist. Dazu benutzt man am besten eine Pinzette oder den Stängel. Danach muss das Blatt gründlich abgetropft werden. Zum Schluss wird es zum Trocknen auf ein Backpapier gelegt. Sobald es trocken ist, kann es bearbeitet werden. Zum Beispiel aufgefädelt als Fensterkette oder einzeln mit Bast an eine Kerze gebunden.

Zunächst muss das Herbstlaub angepresst werden. Dafür werden die Blätter zwischen zwei Lagen Küchenpapier gelegt und in einem dicken Buch über Nacht platt gepresst. Die Luftballons aufblasen, um das Windlicht zu basteln. Und zwar bis zu der Größe, in der man sich die Kugellaternen wünscht. Am besten in passende Schüsseln stellen, dann rollen sie nicht andauernd davon. Jetzt den Tapetenkleister nach Packungsanleitung anrühren. Während der Quellzeit des Kleisters, das Seidenpapier in etwa handtellergroße Stücke gerissen.