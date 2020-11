Selbst gemacht Geschenke aus Modelliermasse

Lange dauert es nicht mehr, dann beginnt die Adventszeit. Die Zeit der Heimlichkeit, in der langsam über Geschenke für die Liebsten nachgedacht wird. Wie wär's in diesem besonderen Jahr Mal mit etwas Selbstgemachtem? Die Modelliermasse Fimo ist ideal dafür. Judith Heinze zeigt, wie sich aus der Masse schnell und leicht etwas Schönes und Kreatives fürs Zuhause zaubern lässt. Außerdem können Sie abstimmen, was bei MDR um 4 gebastelt werden soll.