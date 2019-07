Bildrechte: MDR/Judith Heinze

Für die Grundform des Kranzes eine Schwimmnudel etwas einkürzen. Das geht am besten mit einem scharfen Brotmesser. Dann die Enden mit einem Zahnstocher fixieren und mit Gewebeband zusammenwickeln.



Von dieser Basis aus bieten sich verschiedene Möglichkeiten zur Dekoration: Am einfachsten ist es, den Kranz mit Sackleinen zu umwickeln. Darauf lassen sich Kunstblumen anbringen (für die Weihnachtszeit auch Weihnachtskugeln). Einfach und effektvoll ist auch die Deko mit kleinen Filzblumen. Dafür aus Filz kleine Kreise ausschneiden. Als Schablone dient ein Wasserglas. Diese Filzkreise dann zweimal falten und mit einer Stecknadel am Kranz befestigen. Sie müssen sehr dicht aneinander sitzen, damit die Unterlage nicht mehr durchscheint.



Der Kranz lässt sich auch einfach mit gebundenem Getreide dekorieren: Dafür Ähren bündelweise auf den Kranz legen und mit Draht festbinden.