Mit Farbe und Pinsel Alte Möbel in neuem Look

Der Lockdown dauert noch immer an. Was tun gegen die Langeweile zu Hause? Manch einer hat schon alle Schränke ausgemistet und neu sortiert; jetzt fehlen die Aufgaben. Warum nicht die Zeit nutzen und alten Möbeln ein neues Kleid verpassen?

Was Sie dafür benötigen:

Ein schönes Objekt, um sich an das Thema Farbe heranzutrauen, sind einfache Obstkisten, die sonst eigentlich weggeworfen werden.

Wer sich noch nicht an Schablonen heran traut, der kann mit einer einfacheren Technik beginnen, bei der das Radiergummi eines Bleistifts als Tupfer dient: Ein Bleistift wird mit der Radiergummiseite in etwas Farbe getaucht und vorsichtig aufgesetzt. So entstehen klar umrissene Pünktchen.