Alternativ lassen sich Pilze auch aus Korken anfertigen. Dafür wird ein Sektkorken etwas mit dem Messer bearbeitet, so dass eine Pilzform entsteht. Anschließend wird der Pilz mit roter und weißer Acryl-Farbe bemalt, bis er wie ein Fliegenpilz aussieht. Diese Pilze können dann in ein Bett aus Moos mit einem Teelicht in der Mitte zu Tischschmuck dekoriert werden.

Ohne Kürbis keine Herbstdeko: Teelichter in Kürbisform

Was wäre der Herbst ohne Kürbisse? Für viele Hobbyköche beginnt mit der Kürbiszeit ihre Lieblingszeit im Jahr. Doch auch als Dekoobjekt ist der Kürbis ein Volltreffer. Dieses Mal werden wir Kürbisse aus dem wunderbaren Werkstoff Gips gestalten. Dafür brauchen wir unbedingt eine Schürze und Handschuhe, denn es wird ziemlich schmutzig.

Was Sie dafür benötigen:

Modelliergips

altes Gefäß zum Anrühren

Rührlöffel

Einmalhandschuhe

Nylonstrümpfe

Gummibänder

Schleifpapier

Schaumstoffpinsel

Acrylfarbe

Teelichter

Schürze und Handschuhe

Zunächst werden Nylonstrümpfe über ein geeignetes Gefäß (Einmachglas etc.) gestülpt, damit sie sich besser befüllen lassen. Nun den Gips nach Packungsangaben mit Wasser anrühren und in den Strumpf füllen. Da der Gips sehr schnell hart wird, muss man sehr zügig arbeiten. Den Strumpf nun zu einer Kugel formen und mit einem Knoten verschließen. Nun ein Teelicht fest in die Kugel reindrücken. Bildrechte: MDR/Judith Heinze

Anschließend vier Gummibänder so über die Kugel spannen, dass die typische Kürbisform entsteht. 10–15 Minuten aushärten lassen, den Strumpf entfernen und alles mit ganz feinem Schleifpapier glätten. Danach die Kürbisse so pur lassen oder mit Acrylfarbe in Orange streichen. Dieses Projekt geht auch mit Beton, dann kann das Teelicht draußen verwendet werden. Bei Gips geht das nicht.