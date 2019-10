Bildrechte: MDR/Judith Heinze

Beim Puddle Pour wird jede Farbe einzeln, nacheinander auf die Leinwand gegossen. Eine Farbe wird als Basis genommen, in welche alle anderen Farben nacheinander gegossen werden. Dazu wird jede Farbe einzeln, zusammen mit dem Pouring Medium und Wasser vermischt. Dafür gießt man das Acrylmedium in einen Becher, bis der Boden ein paar Millimeter bedeckt ist. Dann gibt man etwa die gleiche Menge Farbe hinzu und fügt in kleinen Schlucken Wasser dazu. Das Ganze wird verrührt bis eine leicht flüssige, aber noch etwas cremige Konsistenz entsteht. Für eine bessere Zellbildung kann pro Farbe zwei Tropfen Silikonöl (es geht auch Haaröl für Haarspitzen) beigegeben werden. Anfänger können aber auch fertige Acrylfarben für Pouring kaufen.



Die einzelnen Farben werden nacheinander auf die Mitte der Leinwand gegossen und so hin- und her bewegt, dass sich die Farbe über den Malgrund verteilt und das Ergebnis den Vorstellungen entspricht.