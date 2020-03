Hyazinthen in Wachs sehen einzeln oder als Gruppe sehr hübsch aus und sind schneller gemacht, als es aussieht.

Was Sie dafür benötigen:

Zuerst die Pflanze (die noch nicht allzu sehr ausgetrieben sein sollte) aus dem Topf nehmen und die Erde gut abschütteln. Die abgeklopfte Zwiebel nun über Nacht ins Wasser stellen, damit sich die Wurzeln vollsaugen können. Dann die Wurzeln mit einer Schere bis auf wenige Millimeter kürzen. Nun das gewählte Wachs (es eignet sich Kerzen- oder Bienenwachs) im Wasserbad langsam schmelzen und etwas abkühlen lassen. Blumenzwiebeln kurz in das geschmolzene Wachs tauchen. Wiederholen, bis sich eine dichte Wachsschicht gebildet hat. Die Zwiebeln auf ein vorher ausgelegtes Backpapier stellen und trocknen lassen. Verblühte Hyazinthen können nach dem Abschälen der Wachsschicht einfach eingepflanzt werden.

Was Sie dafür benötigen:

Zunächst die Zweige in 5 bis 8 cm große Stücke teilen. Nun benötigen Sie eine breite Schüssel: Mit 5 bis 6 Stücken auf dem Boden die Form eines Kranzes legen. Wie beim Mauern dann die nächste Schicht Zweige mit Heißkleber daran fixieren.

So geht das weiter, auch gern mal kreuz und quer, damit es nicht zu ordentlich aussieht, bis der Kranz fertig ist. Nun den Kranz mit Eierschalen, Federn etc. dekorieren und in die Mitte einen Frühblüher stellen. Schon ist der Tischschmuck für die Frühlingszeit fertig.