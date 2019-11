Bildrechte: MDR/Judith Heinze

Für die Geschenkbox aus Tonpapier ein "Kreuz" ausschneiden (Bastelvorlage für eine Geschenkbox als Download). Maßstab: Teebeutel = 7,2 x 6,5 cm daher Maße Box: 8 x 8 cm, Deckel: 8,2 x 8,2 cm.



Die Seiten falten/knicken, so dass sie nach oben geklappt werden können. In die Mitte ein Stück Wellpappe oder Kork kleben (weil das Teelicht sehr heiß wird), darauf das Teelicht kleben (am besten mit Heißkleber). Das Teelicht mit Masking Tape bekleben, damit es hübscher aussieht.



Auf die Seitenteile Teebeutel, Anleitung und Schokolade kleben (Teebeutel und Schokolade am besten mit Klebepads oder Tesaröllchen ankleben, dann lassen sie sich besser ablösen). Für die Geschichte eine Lasche aus einem Pappstreifen aufkleben. Ein Gedicht ausdrucken, zusammenfalten und in die Lasche stecken.