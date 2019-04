Alle fünf Modelle erwiesen sich als besonders aufbruchsicher und haltbar. Das Decathlon-Schloss ist mit etwa 36 Euro am preisgünstigsten, das einzig gute Faltschloss mit 128 Euro am teuersten.

Getestet wurden acht Bügel-, sieben Ketten- und fünf Faltschlösser. Da Panzerkabelschlösser in früheren Tests regelmäßig durchfielen, wurden sie diesmal außen vor gelassen. Mit "gut" schnitten je zwei Bügel- und Kettenschlösser sowie ein Faltschloss ab:

Die Experten raten Fahrradbesitzern, ihren Drahtesel möglichst an einem stabilen Fahrradbügel, Schild oder Laterne befestigen und doppelt zu sichern: Mit einem Schloss sollte der Rahmen angekettet werden, mit einem zweiten sollte das Vorderrad am Rahmen befestigt werden. Weil Diebe oft nur auf eine Bauart spezialisiert sind, wird empfohlen, zwei verschiedene Schlossarten zu benutzen, zum Beispiel ein Falt- und ein Bügelschloss.



Zudem sollte das Schloss möglichst hoch befestigt werden, um Dieben die Deckung zu nehmen und sie am Abstützen eines Bolzenschneiders zu hindern.