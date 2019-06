Danach fragt die Feuerwehr:



Wo brennt es?

Was brennt?

Wer ist am Telefon?

Wie viele Verletzte?

Warten auf Rückfragen!



Hinweise:

Erst auflegen, wenn das Gespräch von der Leitstelle beendet wurde.

Notrufnummern sind in Deutschland über alle Mobilfunk- und Festnetze gebührenfrei.

Die Einwahl erfolgt dabei automatisch in der zuständigen örtlichen Rettungsleitstelle.