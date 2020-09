Die bessere Bilderqualität erhält man bei der Belichtung von Fotopapier. Beim Digitaldruck werden die gesendeten Bilderdateien in ein entsprechendes Druckformat umgewandelt und dann per Tintenstrahl auf Papier gedruckt. Vor- und Rückseite des Papiers können so bearbeitet werden. Fotobücher mit mehr als 100 Seiten sind mittels Digitaldruck kein Problem. Die meisten digital gedruckten Bücher werden mit Klebebindung versehen, da kann ein Motiv, das nah an die Innenkante reicht, schon mal unschön abgeschnitten werden.