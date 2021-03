Pflanzensprechstunde Frostschäden richtig behandeln

Besonders immergrüne Gewächse im Garten haben unter dem starken Dauerfrost den meisten Schaden genommen. Ganz vorne steht der Kirschlorbeer, der bei vielen Leuten als Hecke oder Beet- und Grundstückseinfassung verwendet wird. Er hat durch den Frost gelitten. Viele Blätter sind braun und werden in den nächsten Wochen abfallen. Hier sollte nicht vorzeitig zurückgeschnitten werden. Der Kirschlorbeer kann wieder austreiben. Abwarten und Beobachten ist hier die Devise.

Braune Blätter am Kirschlorbeer Bildrechte: MDR/Martin Reißmann

Der Schnee hat durch seine Last in vielen Gärten auch Sträucher und Büsche runterbrechen lassen. Hier empfiehlt sich ein vorsichtiger Rückschnitt. Sind die Schäden größer, kann auch ein stärkerer Schnitt erfolgen.

Es kann noch einmal kalt werden. Empfindliche Pflanzen sollten daher, auch wenn die Sonne lockt und die Temperaturen tagsüber schon deutlich steigen, noch in ihrem Winterschutz bleiben.

Wilde Rosen wie "Ramblerrosen“ und Vertreter, die nur einmal im Jahr blühen, dürfen nicht geschnitten werden. Dort sollte möglichst nur die Blüte weggeschnitten werden. Diese Rosen blühen an den zweijährigen Trieben, die im Vorjahr gebildet worden sind.

Edelrosen hingegen blühen am einjährigen Holz, also an den frischen Trieben.