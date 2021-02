Tausende solcher online angebotenen Hunde kommen aus sogenannten Welpenfabriken in Ungarn, Tschechien und Polen. Dort werden die Hunde unter katastrophalen Bedingungen "produziert" – die Muttertiere vegetieren nur noch als Gebärmaschinen vor sich hin. Sie fristen ihr Dasein in verdreckten, viel zu kleinen Verschlägen ohne Tageslicht. Andere verbringen ihr ganzes Leben an einer Kette. Die Hündinnen werden nur mit dem Nötigsten versorgt, leiden an Krankheiten und sind von Parasiten befallen. Beides übertragen die Muttertiere auch auf ihre Welpen.